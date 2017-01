Luzern: Massive Selbstunfälle auf der Autobahn

Am Dienstagabend kam es innerhalb einer Stunde zu zwei massiven Selbstunfällen auf der Autobahn A2. Beide Autos erlitten Totalschaden und die Autobahneinrichtung wurde beschädigt. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in der Höhe von fast 120'000 Franken. Beiden Lenkern wurde der Führerausweis abgenommen. Der eine Lenker war angetrunken und zeigte Anzeichen auf Drogenkonsum.



Kriens 21:00 Uhr

Der Lenker eines Personenwagens fuhr auf der Autobahn A2 in Richtung Norden. Vor der Ausfahrt Schlund verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte auf rund 300 Meter Länge mehrfach mit den seitlichen Autobahnbegrenzungen. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0.64 mg/l. Ein Drogenschnelltest war ebenfalls positiv. Dem 23-jährigen Schweizer wurde der Führerausweis abgenommen. Am Fahrzeug und an der Autobahneinrichtung entstand Sachschaden in der Höhe von rund 16'000 Franken.



Horw 21:45 Uhr

Beim Autobahnanschluss Horw fuhr ein Lenker mit Beifahrerin auf die Autobahn A2 Richtung Süden. Beim Beschleunigen im Bereich Tunnel Spier verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte beidseitig mit den Autobahneinrichtungen. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Dem Lenker, einem 43-jährigen Deutschen, wurde der Führerausweis abgenommen. Am Fahrzeug und an der Autobahneinrichtung entstand Sachschaden in der Höhe von rund 103'000 Franken.