Oberdorf NW: Vortritt im Kreisverkehr missachtet

Am Samstag hat sich im Kreisel Wil bei Oberdorf NW eine Kollision zwischen zwei Personenwagen ereignet. Der Sachschaden ist beträchtlich – verletzt wurde niemand.



Die von der Riedenstrasse herkommende Lenkerin eines Personenwagens fuhr in den Kreisverkehrsplatz ein, um weiter Richtung Engelbergertal zu fahren. Zum selben Zeitpunkt mündete von der Wilstrasse kommend ein 78-jähriger Personenwagenlenker in den Kreisverkehr ein. In der Folge kam es zwischen den beiden Personenwagen zu einer heftigen, rechtwinkligen Kollision.