Boswil: Brand zerstört Wohnhaus

Nach einem Brandausbruch rückten Feuerwehr und Polizei am frühen Freitagmorgen an den Einsatzort aus. Ein Wohnhaus wurde durch den Brand total zerstört. Die drei Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen, mussten in der Folge medizinisch betreut werden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Freitagmorgen meldete ein Bewohner einer Liegenschaft einen Brandausbruch am Buchenweg in Boswil. Rasch rückten die sofort alarmierten Feuerwehr-Einsatzkräfte, Kantons- und Regionalpolizei an den Einsatzort aus. Bei deren Eintreffen stand das Einfamilienhaus schon im Vollbrand.

Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Zwei Männer im Alter von 25 und 47 Jahren sowie eine Frau im Alter von 40 Jahren wurden durch die Ambulanz vor Ort betreut und zur Kontrolle in Spital geführt.

Brandursache noch nicht ermittelt

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache umgehend eingeleitet. Der entstandene Sachschaden ist beträchtlich und kann noch nicht beziffert werden.