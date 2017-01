Adligenswil: Alkoholisiert auf Unfallfahrt

Am Montagnachmittag verursachte ein betrunkener Mann mit seinem Auto in Adligenswil mehrere Kollisionen. Verletzt wurde niemand.

Der 44-jährige Schweizer war am Montagnachmittag alkoholisiert auf der Dorfstrasse in Adligenswil unterwegs. Dabei kollidierte er mit einer Stützmauer bei der Abzweigung in den Obgardirain. Der Lenker fuhr dennoch weiter und fuhr in zwei parkierte Autos. Diese wurden dabei beschädigt. Der Betrunkene setzte seine Fahrt in Richtung Ebikon fort. Auf der Adligenswilerstrasse kam es zu einer weiteren Kollision mit einem Baum. Verletzt wurde niemand. Eine Atem-Alkoholkontrolle ergab einen Wert von 0.56mg/L. Die Luzerner Polizei hat dem Mann den Führerausweis abgenommen. Der Sachschaden liegt bei über 40'000 Franken.