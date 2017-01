Oberiberg: Lawinenniedergang am Forstberg

Am Samstag löste sich kurz nach 10 Uhr am Forstberg in Oberiberg eine Lawine. Zwei Tourenskifahrer wurden von ihr erfasst. Eine 52-jährige Frau konnte sich unverletzt aus den Schneemassen befreien, ihr 53-jähriger Begleiter wurde verschüttet. Die Rega, die SAC Rettungskolonne, die Alpine Einsatzgruppe der Kantonspolizei Schwyz und zufällig anwesende Tourenskifahrer waren an der Suche nach dem Verschütteten beteiligt. Er konnte lokalisiert und geborgen werden. Nachdem er durch die Rega reanimiert worden war, wurde er in kritischem Zustand in eine Spezialklinik geflogen.

Die Kantonspolizei Schwyz bittet einen unbekannten, englischsprachigen Mann, der bei der Bergung des Verunfallten geholfen hat, sich unter Telefon 041 819 29 29 zu melden.