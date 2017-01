Flühli: Kollision zwischen Personenwagen und Car

Am Samstagabend ereignete sich in Flühli, Kantonsstrasse, eine massive Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Reise Car. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Sachschaden entstand von insgesamt 42'000 Franken.



Am Samstag ereignete sich in Flühli, Kantonsstrasse, Gebiet Usser Lamm, eine massive Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Reise Car. Ein Lenker fuhr mit seinem Personenwagen vom Schüpfheim herkommend auf der Kantonsstrasse in Richtung Flühli. Der Personenwagen geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Reise Car. Bei der Kollision wurde der Lenker des Personenwagens leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in der Höhe von insgesamt 42'000 Franken.



Auf der Kantonsstrasse zwischen Flühli und Schüpfheim kam es bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge während rund 3 ¾ Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern.