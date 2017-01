Risch Rotkreuz: Auto überschlägt sich auf der Autobahn

Weil ein alkoholisierte Lenker eingeschlafen war, überschlug sich das Auto auf der Autobahn. Fahrer und Beifahrer wurden nicht verletzt.

Am Freitagmorgen fuhr ein Autolenker, von Küssnacht herkommend, auf der Autobahn A4 in Richtung Zürich. Unmittelbar vor der Verzweigung Rütihof schlief der Autofahrer ein und geriet auf das Wiesland am rechten Rand der Autobahn. Dabei überschlug sich der Personenwagen und blieb auf dem Dach liegen. Beide Insassen blieben unverletzt und konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Das Auto erlitt Totalschaden.

Der Atemalkoholtest ergab beim kroatischen Lenker einen Wert von 0.5mg/l. Ihm wurde ein schweizweites Fahrverbot auferlegt. Der Beifahrer und Besitzer des Fahrzeuges hatte einen Wert von 0.7mg/l. Beide müssen sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.