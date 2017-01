Hochdorf: Frau täuscht Überfall vor

Eine 24-jährige Frau hat einen angeblichen Raubüberfall auf sie vor der Post in Hochdorf am Dienstag nur vorgetäuscht. Sie wollte damit Geld ihres Arbeitgebers, das sie am Schalter einzahlen sollte, für sich behalten. Die Luzerner Polizei deckte den Schwindel auf. Sie stellte bei den Aussagen des mutmasslichen Opfers Ungereimtheiten fest. Die Frau gab schliesslich zu, dass sie den Überfall vorgetäuscht hatte. Die Polizei konnte das Geld sicherstellen. Gegen die Frau wurde eine Strafuntersuchung eingeleitet.