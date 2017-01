Buchrain: Schrott-Lastwagen aus dem Verkehr gezogen

Am Mittwoch wurde auf der Autobahn eine Schwerverkehrskontrolle durchgeführt. Dabei wurde ein ausländischer Lastwagen aus dem Verkehr genommen der in einem total desolaten technischen Zustand unterwegs war.



Am Mittwoch führte die Luzerner Polizei auf der Autobahn A14 eine Schwerverkehrskontrolle durch. Dabei wurde ein ausländischer Lastwagen in schlechtem Betriebszustand angehalten. Eine Kontrolle durch Experten des Strassenverkehrsamtes ergaben gravierende Mängel. Der Lastwagen musste anschliessend mit einem Bergungslastwagen abtransportiert werden. Der Lenker des Fahrzeuges, ein 38-jähriger Rumäne musste zu Handen der Staatsanwaltschaft eine Deposition hinterlegen.