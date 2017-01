Luzern: Verkehrsunfall zwischen PW und Trolleybus

Am Dienstagabend kam es an der Obergrundstrasse bei einem Abbiegemanöver zwischen Personenwagen und Trolleybus zu einer Kollision. Keine Verletzte.



Am Dienstagabend fuhr die Lenkerin eines Personenwagens auf der Obergrundstrasse stadtauswärts. Bei der Verzweigung Horwerstrasse beabsichtigte sie nach links in Richtung Horw abzubiegen. Gleichzeitig näherte sich auf der Gegenfahrbahn ein Trolleybus. In der Folge kam es zu einer heftigen Kollision. Verletzt wurde niemand. Sachschaden ca. 18'000 Franken. Durch die Unfallstelle staute sich der Verkehr, bis die Unfallstelle geräumt war.