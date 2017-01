Luzern: Kein Feuerwerk am Luzerner Fest

Am Luzerner Fest gibt es in diesem Jahr kein Feuerwerk. Aus Kostengründen verzichten die Organisatoren darauf. Das Feuerwerk sei bisher mit rund 100'000 Franken jeweils eine der grössten Aufwandpositionen gewesen. Das primäre Ziel des Luzerner Festes sei jedoch, möglichst viel Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Darum gebe es in diesem Jahr kein Feuerwerk. Der Entscheid sei breit abgestützt, teilen die Organisatoren mit. Bei einer Online-Umfrage mit über 2'000 Teilnehmern befürworteten zwei Drittel der Luzerner den Entscheid, heisst es weiter.