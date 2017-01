Ein unbekannter Mann hat am Dienstagmorgen in Hochdorf LU vor der Post an der Hauptstrasse eine Frau überfallen. Der gegen 40-Jährige bedrohte sie von hinten mit einem unbekannten Gegenstand. Er knöpfte ihr Bargeld ab und flüchtete zu Fuss.

Wie die Luzerner Staatsanwaltschaft mitteilte, ereignete sich der Überfall kurz nach 10 Uhr. Das Opfer blieb unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Beim Täter handelt es sich um einen ca. 40-jährigen Mann mit kurzen schwarzen Haaren. Der Mann hat einen hellbraunen Teint. Er trug eine Brille, dunkle Jeans eine dunkle Jacke und sprach gebrochen Deutsch.



Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche den Täter gesehen haben oder auffällige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte direkt an Tel. 041 2488117.