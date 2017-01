Meggen: Mit Knallkörpern Toiletten zerstört

Am Wochenende vom 14. auf 15.01.2017 haben Unbekannte vermutlich Knallkörper in WC-Schüsseln detonieren lassen. Dabei wurden die WC-Schüsseln total zerstört und Gebäudeeinrichtung beschädigt. Von den Sachbeschädigungen betroffen waren die WC-Anlagen am Fridolin Hofer Platz, beim Segelboothafen und beim Spielplatz Tschädigen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken. Zeugen welche verdächtige Feststellungen gemacht haben oder Hinweise auf die unbekannte Täterschaft machen können, werden gebeten sich bei der Luzerner Polizei zu melden.