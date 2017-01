Kanton Uri: Unfälle auf schneebedeckten Strassen

Gemeinde: Göschenen



Kollision auf der Autobahn A2 – niemand verletzt

Am Samstagmorgen fuhr der Lenker eines Personenwagens mit deutschen Kontrollschildern gefolgt vom Lenker eines Personenwagens mit libyschen Kontrollschildern durch den Gotthardstrassentunnel. Kurz nach der Tunnelausfahrt in Göschenen kamen beide PW-Lenker auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern. In der Folge kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 10'000 Franken.



Gemeinde: Andermatt



Selbstunfall auf der Gotthardstrasse - niemand verletzt

Am Samstagmorgen fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Freiburger Kontrollschildern auf der Gotthardstrasse von Andermatt Richtung Göschenen. Nach dem Urnerloch-Tunnel kam der PW-Lenker wegen der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte in der Folge mit der linksseitigen Steinmauer sowie mit dem nachfolgenden Stahlgeländer. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 20'000 Franken.