Baar: Auto landet im Fluss

Ein Autolenker ist von der Strasse abgekommen und in die Lorze gestürzt. Die beiden Insassen konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen.

Der Unfall ereignete sich am Samstag. Ein 36-jähriger Autolenker fuhr auf der Höllstrasse in Richtung Höllgrotten. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Strasse ab. Das Auto stürzte die Böschung hinunter in die Lorze und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der Lenker und seine Beifahrerin konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Beide wurden durch den Rettungsdienst Zug betreut und zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. Die genaue Unfallursache wird nun abgeklärt. Während der Unfallaufnahme musste die Höllstrasse für rund zwei Stunden gesperrt werden.