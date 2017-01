Eishockey: Der EVZ gewinnt klar gegen Lugano

Ein Tag nach der grossen Pleite gegen die ZSC Lions rehabilitieren sich die Zuger mit einem klaren Sieg daheim gegen den HC Lugano. Vor 6'457 Zuschauer in der Bossardarena gewinnt der EVZ mit 4 zu 0 und holen sich 3 weitere Punkte.

In der Tabelle bleiben die Zuger auf dem 3. Zwischenrang hinter dem SC Bern und den ZSC Lions. Die nächste Partie findet in einer Woche am kommenden Samstag, 21. Januar wieder daheim gegen den SC Bern statt. Bei dieser Spitzenpartie ist Sunshine Radio natürlich ab 19.45 Uhr Live dabei.

Die weiteren Eregebnisse der 40. Runde NLA:

Ambri - Genf 2 : 2*

Bern - Biel 1 : 0

Freiburg - Davos 3 : 5

Lausanne - ZSC Lions 6 : 2

SCL Tigers - Kloten 4 : 1