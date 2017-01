Zug: Kinder werfen Schneebälle auf Autos

Das Werfen von Schneebällen auf fahrende Fahrzeuge ist eine Straftat. An diese Tatsache erinnert die Zuger Polizei heute in einer Mitteilung. In den letzten Tagen waren bei der Einsatzzentrale der Polizei mehrere Meldungen eingegangen, dass Kinder von Autobahnbrücken oder aus Verstecken Schneebälle auf fahrende Autos geworfen haben. Dies ist ein gefährlicher Eingriff in den Strassenverkehr und kann zu schweren Unfällen führen. Die Zuger Polizei ermahnt Eltern deshalb, ihre Kinder auf die Gefahr dieser Aktion aufmerksam zu machen.