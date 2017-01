Beromünster: Unfall mit Personenwagen und Lastwagen

Ausgangs Beromünster wollte ein Personenwagen einen vor ihm fahrendes Auto und Lastwagen überholen. Während dem Überholen setzte auch der vor ihm fahrende Automobilist zum Überholen an. Dabei kollidierten alle drei Fahrzeuge. Die beiden Personenwagen wurden nach links und rechts von der Strasse abgewiesen. Keine Verletzte.



Am Dienstag fuhren ein Lastwagen und nachfolgend zwei Personenwagen ausgangs Beromünster auf der Aargauerstrasse Richtung Menziken. Der hinterste Personenwagen setzte zum Überholen der vor ihm fahrenden Fahrzeuge an. Als er sich auf gleicher Höhe wie das vor ihm fahrende Auto befand, setzte auch dieser Automobilist zum Überholen des Lastwagens an. In der Folge kam es zu einer seitlichen Kollision der beiden Personenwagen. Beide wurden auf ihre Strassenseite abgetrieben, wobei auch der Lastwagen touchiert wurde. Der Erstüberholende knickte ein Beleuchtungskandelaber und kam in einer abfallenden Böschung zum Stillstand. Der andere Personenwagen durchbrach einen Zaun und landete im Wiesland.

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt rund 20'000 Franken.