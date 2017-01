Affoltern am Albis: Zug-Schubser kommt in Psychiatrie

Der Mann, der letztes Jahr in Affoltern am Albis einen Rentner vor den Zug gestossen hat, wird in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Dies hat das Bezirksgericht Affoltern am Albis entschieden.

Der 32-jährige Türke wurde wegen versuchter Tötung verurteilt. Aufgrund psychischer Probleme ist er aber nicht schuldfähig. Statt ins Gefängnis kommt er deshalb in eine psychiatrische Klinik.

Das 86-jährige Opfer leidet noch heute unter den Folgen des Stosses: Der Senior lebt in einem Heim und sitzt im Rollstuhl.