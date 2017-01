Baar: Verletzte Person nach Frontalkollision

In Allenwinden sind zwei Autos frontal zusammengestossen. Ein 31-jähriger Mann wurde mittelschwer verletzt.

Am Dienstag kam es auf der Allenwindenstrasse in Allenwinden zu einer Frontalkollision. Ein 34-jähriger Autolenker geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Dessen 31-jähriger Lenker wurde beim Zusammenstoss mittelschwer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst Zug betreut und ins Spital eingeliefert. Es entstand Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken. Die genaue Unfallursache wird nun abgeklärt.

Dem Unfallverursacher wurde der Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen. Er wird sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten müssen.