Zug: Spektakulärer Selbstunfall endet glimpflich

Auf der Artherstrasse hat sich ein Auto überschlagen. Der 54-jährige Lenker wurde leicht verletzt.

In der Nacht auf Dienstag bemerkten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Zug (FFZ) bei der Autobahnausfahrt Baar einen Personenwagen mit glühenden Bremsen. Sofort alarmierten sie die Zuger Polizei und fuhren dem Auto nach. Dessen Lenker, ein 54-jähriger Mann, fuhr unterdessen weiter in Richtung Oberwil. Auf der Artherstrasse, Höhe Biohof, bog er links auf die dortige Zufahrtsstrasse ab. In der Folge überschlug sich das Auto, beschädigte drei Beleuchtungskandelaber wie auch eine Mauer und stürzte über die Böschung hinunter auf die Artherstrasse.

Der Lenker verletzte sich dabei leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst Zug betreut und ins Spital eingeliefert. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand polizeilicher Untersuchungen. Beim 54-jährigen Mann wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Der Verkehr auf der Artherstrasse musste während der Bergung und der Unfallaufnahme einspurig geführt werden.