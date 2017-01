Luzern: Warnung vor falschen Handwerkern

Die Luzerner Polizei warnt vor falschen Handwerkern, welche sich in der Stadt Luzern unbefugt Zutritt zu Wohnungen verschaffen um danach Wertgegenstände oder Bargeld zu entwenden. Ein aktueller Fall ereignete sich am vergangenen Freitag.



Die unbekannten Personen verschaffen sich Eintritt in Häuser oder Wohnungen, indem sie vorgeben, dass sie Wasser-Zählerstand kontrollieren müssen. Die Bewohner werden abgelenkt, indem sie angewiesen werden, dass sie im Bad das Wasser anstellen sollen. in der Zwischenzeit durchsuchen die Täter die Räumlichkeiten und entwenden Bargeld und Wertgegenstände. Ein aktueller Fall ereigente sich am vergangenen Freitag in der Stadt Luzern.



Die beiden Männer waren im aktuellen Fall ca. 40 Jahre alt und ca. 180cm gross. Sie sprachen Luzerner Dialekt und hatten ein gepflegtes Auftreten. Die Luzerner Polizei warnt vor solchen "falschen Handwerkern".