Haltikon: Grossbrand bei Sägerei Schilliger

Bei der Sägerei Schilliger in Haltikon bei Küssnacht an der Rigi ist am Mittag ein Brand im Leimwerk ausgebrochen. Dies bestätigte David Mynall von der Kantonspolizei Schwyz auf Anfrage von

. Die Strasse zwischen Udligenswil und Küssnacht wurde komplett gesperrt. Die betroffene Sägerei existiert seit über 150 Jahren. 1962 erlitt sie einen Totalbrand.