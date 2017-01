Zug: Mann bei Raubüberfall verletzt

Zwei Männer haben einen 52-jährigen Mann überfallen und verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Am Donnerstagabend ist ein Mann zwischen dem Kaufmännischen Bildungszentrum und dem Arenaplatz, auf Höhe der Fussgängerüberführung über die General-Guisan-Strasse, überfallen worden. Zwei Männer bedrohten das Opfer mit einem Messer und verlangten Geld. Der 52-Jährige erlitt bei dem Überfall Schnittverletzungen im Gesicht und am Arm. Die beiden Täter flohen nach der Tat in Richtung Bahnhof Zug. Die Polizei hat umgehend eine Fahndung eingeleitet.