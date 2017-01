Luzern: Heikle Strassenverhältnisse fordern Unfälle

Kanton Luzern



Die aktuell heiklen Strassenverhältnisse fordern am Donnerstag weitere Verkehrsunfälle. Glücklicherweise wurde niemand ernsthaft verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 40'000 Franken. Die Luzerner Polizei mahnt zur Vorsicht bei den teilweise heiklen Strassenverhältnissen.



Mauensee 14:15 Uhr

Der Lenker eines Personenwagens fuhr auf der Ortsverbindungsstrasse von St. Erhard in Richtung Mauensee. Bei der Einmündung in die Kantonsstrasse konnte er nicht rechtzeitig anhalten und rutschte in einen von der rechten Seite herannahenden Personenwagen. Die Kollision war so heftig, dass eine Person durch die Strassenrettung der Feuerwehr Region Sursee aus dem Auto befreit werden musste. Beide Lenker wurden durch den Rettungsdienst zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Sachschaden 11500 Franken.



Hüswil 16:30 Uhr

Ein Lieferwagen mit Anhänger fuhr auf der Bernstrasse durch Hüswil. Auf der schneebedeckten Strasse und mit Sommerpneus fahrend kam der Lenker mit seiner Fahrzeugkombination ins Schlingern und fuhr in eine rechtsseitige Leitplanke. Es wurde niemand verletzt. Sachschaden 1000 Franken.



Sempach-Schlacht 16:30 Uhr

Die Lenkerin eines Personenwagens fuhr von Hildisrieden kommend in Richtung Sempach. In der Rechtskurve beim Hof Widercheer geriet sie auf der schneebedeckten Schlachtstrasse auf die Gegenfahrbahn und kollidierte massiv mit einem entgegenkommenden Lieferwagen. Die Lenkerin des Personenwagens musste durch den Rettungsdienst betreut werden. Sachschaden 20'000 Franken.



Kriens 19:15 Uhr

Ein Personenwagen fuhr auf einem Weg in Richtung Liegenschaft Ober Strick. Im starken Gefälle kam das Auto ins Rutschen und kam erst in der Böschung des Weirütibachs zum Stillstand. Eine Person hat sich dabei leicht verletzt. Sachschaden 10'000 Franken. Bei den winterlichen Verhältnissen war es schwierig das Auto aus der Böschung zu bergen.