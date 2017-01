Schwyz: Verkehrsunfälle bei starkem Schneefall

Am Mittwochabend setzte im ganzen Kanton Schwyz starker Schneefall ein. Zwischen 18 und 22 Uhr gingen bei der Kantonspolizei Schwyz Meldungen über fünf Selbstkollisionen und eine Auffahrkollision auf schneebedeckten Strassen ein. In allen Fällen blieb es glücklicherweise bei Sachschaden. Etwas grösserer Sachschaden entstand bei einer Selbstkollision eines 22-jährigen Autolenkers, der mit seinem Auto in Schwyz bei der Verzweigung Strehlgasse-Schützenstrasse mit einer Hausfassade kollidierte.

Rund ein halbes Dutzend weitere Meldungen betrafen Verkehrsbehinderungen aufgrund von steckengebliebenen Fahrzeugen.

Auch am Donnerstagmittag setzte im Kanton Schwyz starker Schneefall ein. Innert zwei Stunden wurden der Kantonspolizei Schwyz sieben Verkehrsunfälle mit Sachschaden gemeldet. In fünf Fällen handelte es sich um Selbstkollisionen, in je einem Fall fuhr ein Personenwagen auf beziehungsweise kam es auf der Schlagstrasse in Schwyz zu einer Frontalkollision, weil ein Fahrzeug aufgrund Nichtanpassens der Geschwindigkeit an die Strassenverhältnisse auf die Gegenfahrbahn geriet.

Ein halbes Dutzend Lieferwagen und Lastwagen blieben stecken, was kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen führte.