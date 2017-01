Luzern: Mehrere Verkehrsunfälle im Schneetreiben

Gestern Abend kam es im Kanton Luzern in Folge der winterlichen Strassenverhältnisse zu mehreren Verkehrsunfällen. Zwei Person mussten mit leichten Verletzungen in ein Spital gebracht werden.

Es entstand Sachschaden in der Höhe von über 50'000 Franken.

Schenkon 18:15 Uhr

Der Lenker eines Personenwagens fuhr auf der Münsterstrasse in Richtung Schenkon. Nach dem Ortsteil Tann rutschte das Fahrzeug in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte massiv mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Die Münsterstrasse musste gesperrt werden, bis die Unfallstelle geräumt war. Sachschaden 18'000 Franken.



Udligenswil 18:30 Uhr

Ein Personenwagenlenker fuhr auf der Meierskappelstrasse Richtung Zentrum Udligenswil. In einer Rechtskurve geriet sein Auto auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kam es zu einer heftigen Kollision mit einem entgegenkommenden Personenwagen. Sachschaden 7'000 Franken.



Udligenswil 19:00 Uhr

Die Lenkerin eines Personenwagens fuhr auf der Götzentalstrasse Richtung Adligenswil. Bei der Einmündung in die Luzernerstrasse geriet das Auto über den Strassenrand und kippte auf die Seite. Sachschaden 6000 Franken.



Reidermoos 20:45 Uhr

Ein Automobilist hat auf schneebedeckter Strasse an einer Leine einen Lenkschlitten mit einem Mann nachgezogen. Dabei geriet der Schlittenfahrer an den Strassenrand und kollidierte mit einer abgestellten Wechselladebrücke. Dabei hat er sich leicht verletzt und musste mit Ambulanz in eine Spital gebracht werden.



Hildisrieden 22:45 Uhr

Der Lenker eines Personenwagens fuhr auf der Schlachtstrasse in Richtung Hildisrieden. In einer Linkskurve kam er von der Strasse ab und fiel in ein Bachtobel. Beim Aufprall hat sich das Auto überschlagen. Der Fahrer hat sich leicht verletzt und musste zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden. Sachschaden 20'000 Franken