Brunnen/Flüelen: Betrunken zwei Unfälle verursacht

Ein Autofahrer verursachte am Mittwoch in Brunnen und Flüelen je einen Verkehrsunfall. Er fuhr um 6.15 Uhr auf der Axenstrasse in Richtung Kanton Uri, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und ein entgegenkommendes Auto streifte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern setzte er seine Fahrt fort. In Flüelen fuhr er gerade über den Kreisel und kam anschliessend zum Stillstand. Der 62-Jährige wurde dort von Urner Polizisten kontrolliert. Er musste aufgrund von übermässigem Alkoholkonsum seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben und wird von der Kantonspolizei Schwyz an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt.