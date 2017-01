Obwalden: Glück im Unglück auf der Strasse

Am Dienstag um ca. 10.50 Uhr fuhr eine einheimische Personenwagenlenkerin mit ihren beiden Kindern von Engelberg in Richtung Stans. Nach der Obermattkurve im Bereich Reinerts kam der Personenwagen ins Schleudern, überquerte die Gegenfahrbahn und stürzte über die Leitplanke den Abhang hinunter. Zirka 20 Meter unterhalb der Strasse im Wald kam das Fahrzeug rückwärts an einem Baum zum Stillstand. Alle drei Insassen konnten das Unfallfahrzeug unverletzt verlassen. Am Personen- wagen entstand Totalschaden. Das Unfallfahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden. Die Bergstrecke konnte mittels Verkehrsdienst durchgehend einspurig befahren werden.