Luzern: Verkehrsunfälle wegen Wintereinbruch

Wegen schneebedeckter Strassen kam es zu zwei Verkehrsunfällen. In Hellbühl kam ein Personenwagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte massiv mit einem entgegenkommenden Personenwagen. In Weggis kam es in einer Kurve zu einem Selbstunfall.



Hellbühl

Am Montag abend fuhr der Lenker eines Personenwagens auf der Luzernstrasse durch Hellbühl in Richtung Ruswil. In einer Rechtskurve geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte massiv mit einem entgegenkommenden Personenwagen.

Zwei Unfallbeteiligte begaben sich zu einer Kontrolle selbständig ins Spital.



Weggis

Am Dienstag morgen fuhr eine Automobilistin auf der Kantnonsstrasse von Vitznau Richtung Weggis. Nach einer Tunnelausfahrt in einer Linkskurve kollidierte das Auto mit der rechtsseitigen Leitplanke. In der Folge schlitterte das Auto über die Fahrbahn und kollidierte mit der linksseitigen Leitplanke. Die Fahrerin blieb unverletzt.