Eishockey: Der EVZ gewinnt in der Verlängerung

Der EV Zug gewinnt die erste Partie im neuen Jahr in der Verlängerung vor ausverkauftem Haus gegen Genf mit 3 zu 2. Damit können die Genfer zum ersten Mal in dieser Saison den Zugern Punkte abnehmen. Die letzten 3 Partien gewann nämlich der EVZ gegen Genf immer in der regulären Spielzeit.

Die nächste Partie spielt der EVZ dann auswärts am kommenden Samstag, 7. Januar 2017 in Ambri. Sunshine Radio ist ab 19.45 Uhr Live dabei.

Die weiteren Ergebnisse der 36. Runde (NLA):

Bern - ZSC Lions 1 : 2 nP

Lausanne - SCL Tigers 3 : 2