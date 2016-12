Ebikon: Autofahrer bei Selbstunfall verletzt

Am Donnerstag ist es auf der Autobahn A14 in Ebikon zu einem Selbstunfall eines Personenwagens gekommen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.



Am Donnerstag fuhr ein Autofahrer in Ebikon von der Autobahn A2 kommend auf die Autobahn A14. Im Bereich des Beschleunigungsstreifens brach das Heck des Fahrzeuges aus und das Auto prallte frontal gegen die Leitplanken. Der 26-jährige Autofahrer wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren. Er erlitt leichte Verletzungen.



Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst aufgeladen und die Fahrbahn musste durch eine Putzmaschine gereinigt werden.



Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 35'000 Franken.