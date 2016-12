Kriens: Brand in altem Gewerbegebäude

Am Donnerstag ist an der Langsägestrasse in Kriens ein Brand in einem alten Gewerbegebäude ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Am Donnerstag kurz vor 12:00 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass es in einem alten Gewerbegebäude an der Langsägestrasse in Kriens brenne. Durch die eintreffenden Einsatzkräfte konnte eine starke Rauchentwicklung und zeitweise offenes Feuer im Dachstock des Gebäudes festgestellt werden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich keine Personen im Gebäude. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle.



Indirekt betroffen vom Brand war auch die Autobahn A2. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die automatische Brandschutzanlage des Sonnenbergtunnels ausgelöst. Der Tunnel war während ca. 20 Minuten für den Verkehr gesperrt.



Die Brandursache ist zurzeit unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Sachschaden kann nicht beziffert werden.



Im Einsatz standen rund 80 Angehörige der Feuerwehren Kriens, Horw, Emmen und der Stadt Luzern.