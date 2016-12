Luzern/Inwil: Brandfälle wegen Kochgut und Kerzen

Am Dienstag ist es in der Stadt Luzern zu einem Küchenbrand wegen Kochgut gekommen. In der Nacht geriet in Inwil ein Sitzplatztisch in Brand. Ursache waren brennende Kerzen. Verletzt wurde niemand.



Küchenbrand in der Stadt Luzern - Kochgut als Ursache

Am Dienstag wurde der Polizei ein Küchenbrand im Hirtenhofquartier gemeldet. Der Brand konnte durch Bewohner vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht werden. Das Gebäude wurde mittels Lüfter rauchfrei gemacht. Sicherheitshalber wurden die Bewohner des Mehrfamilienhauses evakuiert. Drei Personen wurden durch den Rettungsdienst 144 vor Ort betreut. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist auf Kochgut zurückzuführen. Im Einsatz standen 20 Angehörige der Feuerwehr der Stadt Luzern. Der entstandene Schaden kann nicht beziffert werden.



Kerzen auf dem Sitzplatztisch führten zu Brand in Inwil

Am Mittwoch wurde ein Brand auf einem Sitzplatz in Inwil gemeldet. Dieser konnte durch Bewohner mittels Feuerlöscher eingedämmt und durch die Feuerwehr gelöscht werden. Vier Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst 144 betreut. Verletzt wurde niemand. Ursache für den Brand waren Kerzen, welche nicht gelöscht wurden. Es entstand Schaden an der Terrasse und am Gebäude. Dieser kann noch nicht beziffert werden. Im Einsatz stand die Feuerwehr Oberseetal mit rund 100 Eingeteilten.