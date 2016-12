Rothenburg: Autofahrer nach Kollision mit Reisecar verletzt

Am Dienstag ist es auf der Autobahn A2 in Rothenburg zu einer Kollision zwischen einem Reisecar und einem Personenwagen gekommen. Dabei kam das Auto auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Autofahrer wurde verletzt.



Dienstag, kurz nach 19:30 Uhr fuhren ein Reisecar und ein Personenwagen auf der Autobahn A2 in Rothenburg Richtung Norden. Aus noch ungeklärten Gründen kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Das Auto geriet danach ins Schleudern und prallte mit der Front gegen die steigende Böschung. Daraufhin überschlug es sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Autofahrer verletzte sich dabei und wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren. Der Fahrer des Reisecars sowie die Passagiere blieben unverletzt.



Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 25'000 Franken.



Die Autobahn A2 Richtung Norden musste für ca. 20 Minuten gesperrt werden. Danach konnte der Verkehr via Pannenstreifen geführt werden. Dadurch kam es zu Rückstau.