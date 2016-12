Ebikon: Mall of Switzerland startet am 28. September

Der Eröffnungstermin der "Mall of Switzerland" in Ebikon steht fest: Das Einkaufs- und Freizeit-Center öffnet am 28. September 2017 seine Türen, wie die Verantwortlichen mitteilten. Mit 65'000 Quadratmeter Fläche wird die "Mall of Switzerland" hinter dem Shopi Tivoli in Spreitenbach das zweitgrösste Shopping-Center der Schweiz. Nebst 150 Geschäfter und Gastro-Betrieben gibt es unter anderem auch ein Kino mit 12 Sälen, eine Indoor-Surfanlage und ein Fitness-Center. Später ist dann auch noch ein Hotel geplant.