Zug: Mit fast 3 Promille im Auto unterwegs

Am Donnerstag kurz nach 12:30 Uhr wurde in Zug an der Letzistrasse ein verkehrsbehindernder Personenwagen festgestellt. Da der sich im Fahrzeug befindliche Lenker nicht bewegte, alarmierten aufmerksame Passanten den Rettungsdienst. Bei dessen Kontrolle wurde erkannt, dass es dem Lenker medizinisch gut ging, dieser aber offensichtlich stark alkoholisiert war. Aus diesem Grund wurde die Zuger Polizei beigezogen. Die vor Ort durchgeführte Atemlufttestprobe ergab einen Wert von 2,8 Promille. Folglich wurde eine Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Der 39-jährige Fahrzeuglenker musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben.