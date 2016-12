Sempach: Brand in Schulhaus

Am Mittwoch ist es im Schulhaus in Sempach zu einem Brand gekommen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Am Mittwoch wurde der Polizei gemeldet, dass es im Schulhaus an der Luzernerstrasse 1 in Sempach brenne. Durch die Einsatzkräfte konnte ein Brand in einem Schulzimmer festgestellt werden. Das Feuer griff durch den Holzboden bereits auf das darüber liegende Schulzimmer über und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich vier Personen im Gebäude. Diese konnten das Objekt verlassen. Beim Brand wurde niemand verletzt.



Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.



Die Luzernerstrasse wurde vorübergehend gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet.