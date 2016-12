Bermomünster: Zwei Fussgängerinnen bei Unfall verletzt

Am Mittwoch ist es in Beromünster zu einer Kollision zwischen einem Auto und zwei Fussgängerinnen gekommen. Die beiden Frauen wurden beim Unfall schwer verletzt.



Kurz nach 09:30 Uhr fuhr eine Autofahrerin in Beromünster von der Schuelgass Richtung Fläcke. Im Bereich des Fussgängerstreifens, auf der Oberdorf-Strasse, kam es zu einer Kollision mit zwei Fussgängerinnen, welche die Strasse überquerten. Die beiden Frauen wurden dabei schwer verletzt und mit zwei Ambulanzen des Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.



Für die Sachverhaltsaufnahme musste die Strasse gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr Michelsamt örtlich umgeleitet.