Zürich: Angreifer auf Moschee ist tot

Der mutmassliche Täter der gestrigen Schiesserei in einer Zürcher Moschee ist ermittelt. Ein Toter, der in der Nähe des Gebetshauses gefunden wurde, wird mit der Tat in Verbindung gebracht. Die Fahndung wurde laut der Zürcher Polizei eingestellt.

Der Mann hatte gestern Abend das somalisch-islamische Gebetshaus betreten und wahllos auf Betende geschossen.

Dabei verletzte er drei Männer teils schwer. Die Motive der Tat sind noch unklar. Es gebe jedoch keine Hinweise auf eine Verbindung des Täters zum IS.