Rickenbach LU: Auto landet auf Dach

Am Sonntagabend kam es bei Rickenbach zu einem Selbstunfall. Verletzt wurde niemand. Die Strasse wurde während rund zwei Stunden für Bergungsarbeiten gesperrt.



Der Unfall ereignete sich am Sonntag auf der Wetzwilerstrasse in Rickenbach. Eine 50-jährige Frau aus Sri Lanka wollte mit dem Auto angeblich einem Reh ausweichen und kam von der Strasse ab. Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach. Die Autofahrerin wurde nicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei ca. 5'000.- Franken. Für die Bergungsarbeiten musste die Strasse vorübergehend gesperrt werden.