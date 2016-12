Sattel: Nach Selbstunfall geflüchtet

In der Nacht auf Samstag, 17. Dezember 2016, ist es in Sattel zu einem Selbstunfall gekommen. Dabei entstand an der Fassade eines Holzschopfes beträchtlicher Sachschaden. Der Lenker fuhr mit dem Personenwagen auf der Steinerbergstrasse vermutlich von Steinerberg in Richtung Sattel und verunfallte kurz nach dem dortigen SOB-Bahnübergang. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort.