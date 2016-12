Luzern: Unbekannter Mann gesucht

Im Zusammenhang mit einem Brand an der Bruchstrasse in der Stadt Luzern sucht die Polizei einen unbekannten Mann. Personen welche Hinweise zur gesuchten Person machen können werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



Am Mittwoch, 7. Dezember 2016, kurz vor 03:00 Uhr, geriet an der Bruchstrasse deponierter Karton in Brand. Aufgrund des Spurenbildes dürfte eine Brandstiftung im Vordergrund stehen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei einen unbekannten Mann. Dieser hielt sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches im besagten Gebiet auf und könnte der Polizei als Auskunftsperson weiterhelfen.



Die Luzerner Polizei bittet den unbekannten Mann sich zu melden oder sucht Personen, welche Angaben zum unbekannten Mann machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 bei der Luzerner Polizei zu melden.