Baar: Heftige Kollision geht glimpflich aus

Ein Autofahrer ist aus noch nicht bekannten Gründen auf den entgegengesetzten Fahrstreifen geraten und in ein Fahrzeug geprallt. Verletzt wurde niemand.

Am Mittwochmorgen geriet ein 76-jähriger Autofahrer auf der Zugerstrasse in Walterswil auf den entgegengesetzten Fahrstreifen. Dort prallte er heftig in das Auto einer 52-jährigen Frau. Der Unfallverursacher kam schlussendlich im angrenzenden Wiesland zum Stillstand. Die beiden Fahrzeuglenker wurden nicht verletzt. Beide wurden vor Ort durch den Rettungsdienst Zug betreut.

Es entstand Sachschaden von rund 30'000 Franken.Die genaue Unfallursache ist Gegenstand polizeilicher Untersuchungen.

Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, eines privaten Abschleppunternehmens und der Zuger Polizei.