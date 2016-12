Luzern: Vier Verkehrsunfälle innerhalb 30 Minuten

Am Dienstagabend ereigneten sich im Feierabendverkehr ab 17:15 Uhr innerhalb 30 Minuten vier teils massive Verkehrsunfälle. Dabei gab es Verletzte. Insgesamt mussten sechs verletzte Personen ins Spital gebracht werden. Ein Autofahrer war alkoholisiert am Steuer. Der Sachschaden beläuft sich total auf 75'000 Franken.



Ebikon 17:15 Uhr

Eine Automobilistin fuhr auf der Schlösslistrasse in Richtung Luzern. Bei der Einmündung Adligenswilerstrasse beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Personenwagen. Der Lenker dieses Fahrzeuges wurde mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Sachschaden 20'000 Franken.



Ballwil 17:20 Uhr

Eine Mofafahrerin fuhr auf der Inwilerstrasse Richtung Ballwil. Bei der Abzweigung Bolzen beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem gleichzeitig überholenden Auto. Die Mofafahrerin verletzte sich beim Sturz und musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Sachschaden 5'000 Franken.



Neuenkirch - Autobahn A2 17:30 Uhr

Im Kolonnenverkehr auf der Autobahn A2 Richtung Luzern kam der Verkehr ins Stocken. Durch teils brüske Bremsmanöver kam es zu einer Auffahrkollision mit vier beteiligten Autos. Eine PW-Lenkerin musste mit einer Ambulanz verletzt ins Spital gebracht werden. Sachschaden 30'000 Franken.



Emmenbrücke 17:45 Uhr

Ein PW-Lenker fuhr auf der Hellbühlstrasse Richtung Ruswil. Auf Höhe der Liegenschaft Innerrain beabsichtigte er nach links abzubiegen. Dabei kam es zu einer heftigen Kollision mit einem entgegenkommenden Personenwagen. Der beim Unfallverursacher durchgeführte Atemlufttest ergab einen Wert von 0.66 mg/L. Drei Personen mussten mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden. Sachschaden 20'000 Franken.