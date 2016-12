Ebikon: Mutmassliche Einbrecherinnen festgenommen

Ebikon / Dierikon



Am Montagnachmittag konnte durch die Luzerner Polizei in einem Quartier in Ebikon zwei mutmassliche Einbrecherinnen festgenommen werden. Diese wurden vorgängig in Dierikon beobachtet, wie sie um ein Haus schlichen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen und die Jugendanwaltschaft Luzern.



Am Montag ging bei der Polizei eine Meldung ein, wonach in Dierikon zwei Frauen versuchen würden, in ein Haus einzubrechen. Die Polizei fuhr mit mehreren Einsatzpatrouillen ins besagte Gebiet. Die beiden mutmasslichen Einbrecherinnen konnten durch die Polizei festgestellt werden. Nach kurzer Flucht konnten die zwei in einem Quartier in Ebikon festgenommen werden. Die beiden Festgenommenen sind 18 und 14 Jahre alt und stammen aus Kroatien. Bei der Nachsuche mit einem Polizeihund konnten diverse Gegenstände sichergestellt werden. Derzeit wird abgeklärt, für welche Straftaten die Beiden in Frage kommen.