Emmenbrücke: Betrunkener Raser festgenommen

Die Luzerner Polizei hat am letzten Samstagabend in Neuenkirch einen 46-jährigen Autofahrer festgenommen, welcher zuvor mit 167 km/h durch eine 80er-Zone in Emmenbrücke raste und alkoholisiert war.



Die Luzerner Polizei hat den 46-jährigen Autofahrer am Samstag kurz nach 21.00 Uhr auf der Luzernerstrasse in Emmenbrücke kontrolliert. Der Schweizer war mit einer Bruttogeschwindigkeit von 167 km/h durch die 80er-Zone gerast. Er missachtet die Haltezeichen der Polizei und konnte später in Neuenkirch festgenommen werden. Eine Atem-Alkoholkontrolle ergab einen Wert von 0.55 mg/L (1.1 Promille). Die Polizei hat sein Auto sichergestellt. Dem Raser wurde der Führerausweis abgenommen. Dieser wurde dem zuständigen Strassenverkehrsamt für weitere Massnahmen weitergeleitet.



Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen.