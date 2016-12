Buchrain: Auffahrunfall zwischen zwei Autos

Am Freitag ist es in der Galerie des Autobahnzubringers Rontal in Buchrain zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos gekommen. Dabei wurde ein entgegenkommendes Auto ebenfalls leicht beschädigt. Ein Kleinkind wurde durch den Rettungsdienst 144 vor Ort versorgt.



Der Zubringertunnel musste für über 1,5 Stunden gesperrt werden, da die beteiligten Fahrzeuge die Fahrspuren blockierten. Zur Bergung von zwei Autos wurde ein Abschleppunternehmen aufgeboten. Zudem musste die Fahrbahn wegen ausgelaufenen Flüssigkeiten maschinell gereinigt werden.



Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 25'000 Franken.