Sarnen: Neue Version der Obwalden-App und Twitter-Kanal

Die App des Kantons Obwalden ist in einer neuen Version erschienen. Sie ist bedienerfreundlicher geworden und bietet noch mehr praktische Services. Neu nutzt der Kanton Obwalden Twitter als zusätzlichen Verbreitungskanal für Informationen aus Regierung und kantonaler Verwaltung.



Neue Version der Obwalden-App

Seit 2014 bietet der Kanton Obwalden eine App an. Die Inhalte dieser App werden direkt aus der Datenbank des Internetauftritts www.ow.ch entnommen und laufend automatisch aktualisiert. Wird eine Neuigkeit im Webauftritt publiziert, erscheint sie sogleich auch in der App. Die App enthält praktische Informationen und Dienstleistungen und ist mit der neuen Version noch bedienerfreundlicher geworden. Zudem wurde das Angebot erweitert. So gibt es beispielsweise neu zusätzlich eine Rubrik „Abstimmungen und Wahlen“, in der an Abstimmungswochenenden die Ergebnisse und die Stimmenverhältnisse angezeigt werden. Auch die Behörden und Behördenmitglieder sind nun in der App zu finden.



Die meisten Inhalte waren schon bisher in der Obwalden-App enthalten. Die Funktionen wurden optimiert und die Darstellung verfeinert. In der neuen Version können die Inhalte schneller geladen werden.

Kanton Obwalden neu auch auf Twitter

Zahlreiche Kantone, Städte und Gemeinden nutzen soziale Netzwerke für ihre Kommunikation. Weit verbreitet ist die Kommunikationsplattform Twitter. Die Staatskanzlei Obwalden nutzt Twitter neu als zusätzlichen Verbreitungskanal für Informationen von Regierung und kantonaler Verwaltung. Die Tweets von @Kanton_Obwalden basieren auf Inhalten des kantonalen Webauftritts. So werden beispielsweise Tweets zu Mitteilungen des Regierungsrats oder der Departmente und Amtsstellen abgesetzt. Twitter-Meldungen können jedoch auch Publikationen von neuen Merkblättern oder Formularen betreffen. Stellenausschreibungen des Personalamts werden ebenso via Twitter verbreitet.



Der Twitter-Einsatz richtet sich nach dem Grundsatz wonach Regierung und Verwaltung des Kantons Obwalden eine aktive, zeitgerechte und bürgernahe Kommunikation nach innen und aussen betreiben.