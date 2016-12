Baar: Nach Alkoholkonsum im Strassengraben gelandet

Ein Autofahrer ist auf der Nordstrasse von der Fahrbahn abgekommen und im Strassengraben gelandet. Der alkoholisierte Lenker entfernte sich von der Unfallstelle.

Am Mittwochmorgen ist ein alkoholisierter Autolenker auf der Nordstrasse von der Fahrbahn abgekommen, in einen Beleuchtungskandelaber geprallt und im Strassengraben zum Stillstand gekommen. Der 24-jährige Lenker entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle. Er konnte wenig später jedoch durch die Einsatzkräfte am Bahnhof Baar angetroffen werden.

Die durchgeführte, beweissichere Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0.69 mg/l. Der Führerausweis wurde dem 24-jährigen Mann zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen. Er wird sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten müssen.

Im Einsatz standen Mitarbeitende eines privaten Abschleppunternehmens, der WWZ Energie AG, des Strassenunterhaltsdienstes und der Zuger Polizei.